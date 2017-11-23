Пензенские школьники продемонстрировали знание закона

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23 ноября 2017, 19:51Образование
В Пензе в школе №28 в течение всего дня проходили классные часы, игры, викторины, приуроченные к Всероссийскому дню правовой помощи детям.
В пензенской школе №28 на один час открылось интеллектуальное казино. К Всероссийскому дню правовой помощи детям в учебном заведении провели турнир «Что? Где? Когда?» в котором приняли участие, учащиеся 9-10 классов. Юные знатоки играли не на деньги, а на хорошие оценки в четверти.
«В любом случае я каким-либо образом поощрю команды, которые выиграют. Это может быть оценка за урок или они могут получить грамоты, самая главная награда - то, что они смогут узнать, какие у них есть права», - сказал учитель истории и обществознания школы №28 Пензы Илья Царев.
Вопросы на интеллектуальном турнире касались прав несовершеннолетних и их истории. Задания для школьников разработали студенты историко-филологического факультета ПГУ, которые и провели игру.
Как и в телевизионной версии викторины, на обсуждение юным знатокам давалась минута. Ответ они должны были дать не устно, а письменно.
В это время в другой аудитории проходила квест-игра на правовую тематику для тех, кто помладше. На примере художественных произведений мальчишки и девчонки знакомились с важными документами, направленными на защиту детей.
«Ученики седьмых классов смогли сегодня узнать не только свои права, но и обязанности ведь главное знать, что после твоего поступка случится, если ты сделаешь что-то не так», - рассказала педагог-организатор школы №28 Пензы Екатерина Семенова.
Конечно, не на все заданные вопросы игроки смогли верно ответить. Важнее, что каждый участник имел возможность расширить свой кругозор в области защиты прав детства, а значит, приобрести и укрепить основу для законопослушного поведения, уважительного отношения к закону.
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