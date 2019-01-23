Пензенские школьники продемонстрировали знание физики

В Пензе 23 января на базе Губернского лицея прошла вторая, практическая часть регионального этапа всероссийской предметной олимпиады. Участие в испытании приняли 64 человека.

Школьный и муниципальный этапы позади. Лучшие юные физики Пензенской области - учащиеся 7-11 классов, выявляли сильнейших на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Состязание состояло из двух туров - теоретического, который прошел 21 января, и экспериментального.

«По всей стране - одинаковые задания, мы получаем их из центральной методической комиссии. Они пришли сегодня утром. Критерии оценивания также направляет ЦМК, а проверяет наше жюри», - рассказала главный специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

В теоретической части в течение пяти часов участники олимпиады решали задачи. Экспериментальный тур состоял из двух исследовательских работ с применением специальных приборов и материалов. Школьникам предложили определить плотность неизвестных тел, параметры электрической схемы или исследовать температурную зависимость.

«Ребята, которые хорошо освоили в школе лабораторные работы и делали их самостоятельно, справятся с 60% этой задачи. 40% - это творческий элемент, который предполагает более углубленную профильную подготовку», - пояснил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Физика» ПГУ Роман Зайцев.

Победители олимпиады среди учащихся седьмых-восьмых классов будут награждены поездкой в образовательный центр «Сириус» в Сочи (12+), что касается старшеклассников показавших высокий результат, то они отправятся отстаивать честь региона на финальный этап всероссийской олимпиады (12+).