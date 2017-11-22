22 ноября 2017, 19:11Образование Пензенские школьники приняли участие во всероссийской олимпиаде В Пензе прошла всероссийская олимпиада по русскому языку. Пока это только муниципальный этап, в нем приняли участие школьники с 7 по 11 класс. Им пришлось за три часа выполнить девять заданий. Показавшим лучшие результаты придется побороться за честь представлять Пензенскую область на всероссийском этапе.

Важно - что говорить, и не менее важно - как говорить. В этом уверены участники олимпиады по русскому языку. Около 150 пензенских школьников уже стали лучшими в своих учебных заведениях, пройдя первый этап интеллектуальных соревнований. До главной борьбы на всероссийском уровне - еще далеко. Сейчас задача - стать лучшим в своем городе.

«По-моему, русский язык - это все, весь мир состоит из него. Мы живем в России, и я думаю, что знать русский язык нужно каждому человеку», - отметила ученица восьмого класса школы №45 Пензы Анастасия Лисина.

Каждый из гуманитариев подготовку к олимпиаде начал не за пару дней, а за несколько месяцев. По-другому, говорят ученики, показать хорошие результаты не получиться.

11-классница Елизавета Гришечкина готовилась больше года, штудируя учебники для студентов вузов. В 2016 году ей победить не удалось. Зато девушка стала триумфатором всероссийской олимпиады по литературе.

«Литература - это больше творческое мышление, образы, а русский - это больше логическое мышление и умение анализировать, но мне нравится и то, и другое. Все одинаково сложно», - рассказала она.

Пензенские школьники, как отмечают организаторы, всегда решают задания олимпиады по русскому на достойном уровне. Ежегодно ребята попадают в число призеров интеллектуального конкурса всероссийского масштаба.

«Пензенские ученики радуют нас своими знаниями. Они, во-первых, проявляют большой интерес к заданиям, а для участника олимпиады главное - мотивация. Это самоподготовка, усиленная работа под руководством учителей-предметников, поэтому результаты всегда высокие», - сказала ответственный секретарь муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в Пензе Наталья Хомутова.

Мотивация для участия в олимпиадах действительно большая. Победа даже на областном уровне дает привилегии при поступлении в вузы. Кстати, региональный этап пройдет уже в 2018 году.

Образование

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