Пензенские школьники приняли участие в выставке «Образование и карьера»

В Пензе состоялась XV межрегиональная специализированная выставка «Образование и карьера», на которой были представлены ведущие образовательные учреждения Пензенской области и соседних регионов.

Выставка «Образование и карьера» собрала представителей нескольких десятков образовательных учреждений. Цель одна - рассказать будущим абитуриентам о том, где можно получить интересную и востребованную профессию.

«На первых этапах школьной жизни формируется та потребность в работе и самореализации, которая затем пригодится в колледжах и высших учебных заведениях. Сегодня очень важно целенаправленно провести работу, обращаясь к каждому школьнику лично, для того, чтобы затем они смогли выбрать свой путь», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Пензенский государственный университет сделал акцент на зрелищность. Школьникам демонстрировали физические и химические опыты.

«У нас происходит научное шоу для ребят. Обучение через развлечение, скажем так: можно посмотреть интересные опыты, поучаствовать в них самим и выбрать направление для будущей деятельности», - рассказал руководитель регионального проекта «Шоу профессора Николя» ПГУ Дмитрий Тихомиров.

Представители музея занимательных наук показали, как выглядят пиксели. Современный гаджет с сенсорным экраном рассматривали в прямом смысле - под микроскопом.

«С обычным микроскопом дети знакомы с уроков биологии, но у нас он усовершенствован в том плане, что к нему прикреплен монитор и камера, которая передает изображение в режиме реального времени. И, разглядывая под таким устройством сенсорный телефон, мы можем наблюдать на экране ту самую пиксельную сетку, посмотреть из чего она состоит», - объяснила старший экскурсовод «Музея занимательных наук» ПГУ Мария Козлова.

В борьбе за студента все средства хороши. Главное - удивить будущего абитуриента. Представители автомобильного колледжа пригнали на выставку настоящую машину.

«Мы притащили автомобиль, загнали через специальные ворота, а здесь будем показывать мастер-класс по диагностике. Сейчас, в основном, все оборудование в машине электронное, и простой человек не сможет ничего сделать без специальных навыков и оборудования», - рассказал студент колледжа транспортных технологий Вадим Казаков.

Тому, кто пока не определился с выбором профессии, было предложено выполнить профориентационные тесты. Представители ПензГТУ проводили исследование по «Опроснику Йовайши».

«Респондентов ждет около 30 вопросов, ответив на которые, они могут узнать ведущие склонности к профессиональной деятельности, выявить одну из шести. Результаты позволяют рассмотреть не только их, но и дополнительные, чтобы профессиональный выбор был более успешным», - пояснила психолог ПензГТУ Евгения Жигина.

Проверить, насколько достоверны результаты теста, журналисты «Экспресса» решили на себе. Вопросы требовали однозначного ответа, однако дать его сразу получалось не всегда. В целом выполнение теста заняло совсем немного времени. И результаты оказались соответствующими действительности.

Представители учебных заведений провели мастер-классы для школьников, в том числе - по подготовке к экзаменам, тайм-менеджменту и совмещению работы и учебы. В рамках выставки также состоялись ярмарка ученических мест и круглый стол на тему «Профориентационная работа».