Пензенские школьники приняли участие в соревнованиях на знание ПДД

Школьники со всех районов области собрались в детско-юношеском центре «Спутник». Там прошел финал регионального этапа конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Состязания призваны воспитать грамотных участников дорожного движения и закрепить знания ПДД у детей.

Твердое знание правил дорожного движения помогает школьникам в автогородке, где установлены светофоры, знаки и размечены пешеходные переходы. Ошибки, при прохождении дистанции, фиксировали выпускники детско-юношеского центра «Спутник».

«Задача заключается в том, чтобы обозначать контрольные пункты и отмечать ошибки когда ребята что-то неправильно показывают», - рассказала выпускница детско-юношеского центра «Спутник» Виолетта Акельева.

В 2018 году конкурс посвящен 45-летию образования в России отрядов юных инспекторов движения. Сами состязания проводятся уже в 30 раз.

«Статистика показывает, что сократились число смертей, связанных с попаданием детей под колеса транспортного средства, а также ДТП на пешеходном переходе, стало гораздо меньше», - отметил ветеран УГИБДД УМВД России по Пензенской области Виталий Иванов.

30 команд и 120 участников из всех районов области. Как говорят сами госавтоинспекторы - это их подрастающая смена. Школьники уже сейчас помогают полицейским проводить различные профилактические акции.

«Например, «Автокресло детям», останавливаем водителей, смотрим, напоминаем о правилах безопасной перевозки детей в салонах, вручаем памятки. Также пешеходам напоминаем, как правильно переходить через дорогу», - рассказал начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Команда-победитель примет участие в финале всероссийских соревнований. Они пройдут в Краснодарском крае с 21 по 28 мая (0+).