Пензенские школьники приняли участие в социально-экологической акции

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20 апреля 2018, 19:42Культура
В Пензе завершился конкурс детского творчества в рамках социально-экологической акции «Марш парков». Традиционное мероприятие заповедник «Приволжская лесостепь» проводит уже 22 года подряд. В этот раз к участию присоединились 200 образовательных учреждений из 23 районов области.
«Творчество детей - очень разнообразное. Жюри предстояла очень трудная работа. Каждый рисунок по-своему неповторим, все вкладывают в него свою душу, даже, казалось бы, с точки зрения художников этот рисунок простой, но, тем не менее, ребенок вложил в него все свои эмоции, это тоже оценивается», - отметила заместитель директора государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Оксана Якушева.
Всего пензенские школьники представили на конкурс более 1200 фотографий и рисунков. Лучших определяли в трех номинациях - «Экологический плакат», «Экологическое фото» и «Экологический рисунок». Компетентное жюри, в состав которого вошли художники, фотографы, а также представители министерства образования и специалисты заповедника «Приволжская лесостепь», отобрало 100 лучших. Победители получили дипломы и ценные призы.
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