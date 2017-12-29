29 декабря 2017, 19:04Образование Пензенские школьники приняли участие в робофестивале В Пензе прошел ежегодный фестиваль робототехники «Робофест-2017». Сотни юных участников продемонстрировали умения и навыки в сборке и управлении роботами.

С одной стороны, все просто - робот оснащен специальным датчиком, который «видит» черную линию, и таким образом передвигается по ней. Нюанс в том, что это - творение детских рук. Возраст участников фестиваля робототехники - от 6 до 17 лет. И среди них - не только мальчики.

«Я занимаюсь этим со второго класса, мне интересно, но часто бывает, что в соревнованиях дискриминируют девочек, им не доверяют и с этим связано много проблем», - рассказала участница фестиваля робототехники Юлия Широкова.

Всего пять категорий, четыре - отборочные, с помощью которых можно попасть на всероссийский этап «Робофеста». Самая заманчивая номинация для выпускников школ – «Робокарусель», так как при победе на всероссийском этапе и хорошем написании олимпиады по физике она эквивалентна 100 баллам ЕГЭ.



На одном фестивале встретились школьники Пензы и районов области. Всего около 250 человек, объединенных в сотню команд. Учитель информатики из Колышлея Сергей Родин установил для своих учеников высокую планку. Они уже дважды принимали участие во всероссийских фестивалях.

«Нам трудно сражаться с ребятами из города, потому что в городских школах лучше и мощнее база. У них есть возможность заниматься на тренировочных полях, которые мы создаем сами практически без инструкций», - рассказал Сергей Родин.

«ПензаРобоФест» проводится в четвертый раз. Все участники получили сертификаты, а победители - медали, кубки и ценные призы.

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