Пензенские школьники приняли участие в танцевальном проекте

В Пензе завершился зональный этап регионального проекта «Танцующая школа». Его участниками стали победители межшкольных конкурсов. В финале свои таланты продемонстрировали более 100 учеников.

«Альпийские французы» вышли на сцену дома детского и юношеского творчества Пензы. На перевоплощение решились два десятка учеников средней школы №52. Они уже не первый раз участвуют в конкурсе, поэтому к выбору танца подошли основательно. Девочкам подобрали красочные платья, а мальчикам пришлось нелегко, на ногах во время танца были надеты колодки.

«Первый раз, когда нам сказали, что мы будем танцевать на колодках, я думал, что это вообще нереально, а оказалось иначе. Нужно встать, напрячь мышцы, и держать равновесие», - пояснил ученик средней школы №52 Артем Щербаков.

За выход в финал регионального проекта «Танцующая школа» боролись ученики 12 образовательных учреждений города и области. На школьном и межшкольном этапах танцевальные коллективы уже доказали, что они - лучшие. Ученики зареченской средней школы №222 в полуфинале выступали с тремя номерами в разных возрастных категориях.

«Нам близка и родна кадриль, поэтому, наверно, мы и взяли ее. Для подростков подходит кантри, это модно, красиво, стильно, а для маленьких - казачок», - рассказала преподаватель школы №222 Ольга Рахманинова.

7-ю весну подряд конкурс объединяет юных любителей танцев. Каждый год участники стремятся удивить зрителей и жюри. В этот раз преподаватели и их подопечные выбрали самобытные, национальные танцы.

«Мы сегодня видели, что преподаватели, педагоги-хореографы не берут выученные, законченные формы: польку, вальс - а делают самостоятельные номера, они мыслят, дают детям хореографическое и физическое развитие», - отметила член жюри регионального проекта «Танцующая школа» Валентина Демина.

Проект «Танцующая школа» не закончится: на областном этапе, школы-победительницы примут участие в гала-концерте, который состоится 16 мая в Пензе (0+).