Пензенские школьники приняли участие в конкурсе робототехники

Юные инноваторы Пензы представили свои беспилотные транспортные средства на первом этапе регионального робототехнического конкурса. В борьбу за звание лучшей команды изобретателей вступили 12 школьных коллективов. На воплощение задумок было не больше месяца.

Неполадки во время соревнований - типичное дело на конкурсе робототехники. Но даже сбои не испортили школьникам настроение, тем более, судьи весьма снисходительны.

«При оценивании учитывается конструкция роботов, а также их скорость при прохождении дистанции», - рассказала директор средней школы №47 Нелли Шумилина.

Детей не ограничивали. К участию в региональном конкурсе «Беспилотные транспортные средства - юниор» приглашались все желающие. Среди разработчиков, в основном, - школьники начальных классов.

В празднике технического творчества приняли участие 12 команд и Пензы и районных центров. Кроме компетентного жюри, изобретения школьников оценивали и представители министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

«Они не должны создать новый продукт для рынка, а, в первую очередь, научиться думать творчески и развить технологическое мышление», - сказал начальник управления министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Игорь Ситников.

В ходе конкурса из 12 команд отобрали пять лучших. В 2019 году они станут участниками второго этапа регионального конкурса (6+).