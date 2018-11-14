Пензенские школьники приняли участие в конкурсе робототехники

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14 ноября 2018, 19:47Образование
Юные инноваторы Пензы представили свои беспилотные транспортные средства на первом этапе регионального робототехнического конкурса. В борьбу за звание лучшей команды изобретателей вступили 12 школьных коллективов. На воплощение задумок было не больше месяца.
Неполадки во время соревнований - типичное дело на конкурсе робототехники. Но даже сбои не испортили школьникам настроение, тем более, судьи весьма снисходительны.
«При оценивании учитывается конструкция роботов, а также их скорость при прохождении дистанции», - рассказала директор средней школы №47 Нелли Шумилина.
Детей не ограничивали. К участию в региональном конкурсе «Беспилотные транспортные средства - юниор» приглашались все желающие. Среди разработчиков, в основном, - школьники начальных классов.
В празднике технического творчества приняли участие 12 команд и Пензы и районных центров. Кроме компетентного жюри, изобретения школьников оценивали и представители министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.
«Они не должны создать новый продукт для рынка, а, в первую очередь, научиться думать творчески и развить технологическое мышление», - сказал начальник управления министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Игорь Ситников.
В ходе конкурса из 12 команд отобрали пять лучших. В 2019 году они станут участниками второго этапа регионального конкурса (6+).
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