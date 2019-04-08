Пензенские школьники приняли участие в конференции «Старт в науку»

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08 апреля 2019, 19:33Образование
Они еще учатся в школе, но уже хотят оставить след в науке. Более 130 мальчишек и девчонок из разных районов Пензенской области стали участниками 22 региональной конференции «Старт в науку». Она прошла в Институте регионального развития.
Великий путь к великим открытиям начинается с маленьких шагов. Первые из них юные пензенцы предпочитают делать, пока еще учатся в школе. Научно-практическая конференция «Старт в науку» собрала более 130 любознательных мальчишек и девчонок. Столько авторов пробились в очный тур интеллектуального состязания, обойдя на заочном этапе примерно такое же количество конкурентов.
«Если раньше мы видели работы рефератного формата, то сейчас это уже исследовательская деятельность ребят с 7 по 11 класс. Сегодня на конференции есть две-три работы, которые представляют пятиклассники», - рассказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.
Снежана Дорогова приехала на конференцию из Камешкирского района. Она посвятила свой научный труд письмам с фронта. Восьмиклассница решила изучить их как отдельный литературный жанр и открыла для себя много нового. Призналась, что за месяц работы над проектом узнала о войне больше, чем из учебника по истории.
«Нужно было все проверить, объяснить, разобрать письма, потому что они написаны простым карандашом и было сложно прочитать. Удивило то, что они все были добрые, их авторы не боялись, шли вперед за Родину, за страну, несдавали», - рассказала она.
Свою работу Снежана представила в секции литературоведение. Самой зрелищной оказалась секция физики. Там участники демонстрировали собственные изобретения. Пензенец Александр Братчиков представил собранную на летних каникулах катушку Тесла.
«Она состоит из трех катушек: первичной, вторичной и обратной связи. В ней два трансформатора. Между концами вторичной появляется напряжение высокой частоты. Она безопасна для человека. При ее помощи можно зажигать люминесцентные лампы», - объяснил он.
С катушкой Тесла Александр принял участие уже в пяти научно-практических конференциях, и в четырех из них занял первое место. На успех надеялся и в этот раз.
Итоги интеллектуального форума «Старт в науку» (6+) подведут уже на этой неделе. Результаты конференции разместят на сайте областного министерства образования и Института регионального развития.
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