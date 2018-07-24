Пензенские школьники приняли участие в игре на знание ПДД

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24 июля 2018, 19:31Образование
«Зеленый свет дает дорогу». Такое название получила познавательная игра на знание Правил дорожного движения, которую провели для детей из летнего лагеря пензенской школы №51. Ее организовали сотрудники регионального управления ГИБДД и детско-юношеского центра «Спутник».
Игра прошла в рамках профилактической акции «Лето БЕЗ опасности», которая призвана предупредить происшествия на дорогах с участием детей. Для школьников приготовили занимательные конкурсы и познавательные викторины. Самой интересной частью стало моделирование различных ситуаций, которые могут произойти на дороге.
«Дети продемонстрировали знания ПДД, применение дорожных знаков в практической части, а также ловкость, скорость и находчивость», - рассказала старший инспектор по пропаганде дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.
Особое внимание сотрудники уделили правилам управления велосипедом в городской черте. В завершении встречи детям вручили сувениры со светоотражающими элементами.
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