Пензенские школьники принимают участие в олимпиаде по астрономии

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19 ноября 2019, 19:31Образование
В Пензе стартовал муниципальный этап всероссийской олимпиады по астрономии (12+). В нем принимают участие 70 человек.
Ребятам предстоит ответить на вопросы о небесной сфере, кинематике солнечной системы, а также небесной механике и астрономической оптике, звездной астрономии. Результаты олимпиады будут известны в течение нескольких дней. Затем победители отправятся на областной этап, он состоится в начале 2020 года (12+).
«На все отводится два часа - учащимся седьмых и восьмых классов, три часа - старшеклассникам», - рассказал председатель комиссии Алексей Разумов.
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