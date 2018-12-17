Пензенские школьники презентовали Росгвардии робота-сапера

Пензенские школьники помогают сделать обезвреживание взрывных устройств безопаснее. Ученики гимназии №4 «Ступени» презентовали робота-сапера для сотрудников Росгвардии. Над своей разработкой ребята трудились в течение полугода.

Сейчас робот переносит лишь бутылку с водой, однако по задумке юных изобретателей на ее месте должна быть взрывчатка. Они хотели сделать то, что можно будет использовать в реальной жизни. По словам ребят, сейчас робот использует далеко не все свои возможности.

«Можно увеличить подъемные способности и дальность перемещения. И использовать как для бытовых дел, так и запрограммировать на выполнение сложных задач, например, по обезвреживанию взрывных устройств», - рассказал ученик гимназии №4 «Ступени» Клип Пудов.

«Главная цель проекта, конечно, - помощь людям в различных ситуациях», - сказала ученица гимназии №4 «Ступени» Яна Алимова.

Школьники собрали робота-сапера из конструктора c использованием умных датчиков. Управляется он через компьютер или вручную. Робот оснащен видеокамерой для осмотра подозрительных предметов и гусеницами, которые позволяют передвигаться в труднодоступных местах, а специальные сенсоры и моторы поднимают предметы и переносят их на необходимые расстояния.

«Ребята - молодцы, что занимаются робототехникой, не сидят на месте, а развиваются. Я ценю это направление, сейчас это полезно и актуально, за этим будущее», - отметил сотрудник ИТО ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Виктор.

После презентации силовики провели для школьников экскурсию по расположению отряда и показали музей, в котором хранятся обезвреженные экспонаты.