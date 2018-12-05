Пензенские школьники посоревнуются в программировании

В селе Засечное Пензенской области 7 декабря пройдет региональный фестиваль-конкурс по программированию в визуальной среде Scratch (6+).

Мероприятие состоится в школе имени М.Ю. Лермонтова. Работы будут оценивать практикующие программисты IT-компаний Пензы, а также представители Института регионального развития. Об этом сообщили в пресс-службе областного минобразования.

В 2018 году для участия в фестивале подали заявки 17 команд. За победу будут бороться школьники из образовательных учреждений Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».