Пензенские школьники посоревнуются в программировании

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 декабря 2018, 12:34Образование
В селе Засечное Пензенской области 7 декабря пройдет региональный фестиваль-конкурс по программированию в визуальной среде Scratch (6+).
Мероприятие состоится в школе имени М.Ю. Лермонтова. Работы будут оценивать практикующие программисты IT-компаний Пензы, а также представители Института регионального развития. Об этом сообщили в пресс-службе областного минобразования.
В 2018 году для участия в фестивале подали заявки 17 команд. За победу будут бороться школьники из образовательных учреждений Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 декабря 2018, 12:34Пензенские школьники посоревнуются в программировании
05 декабря 2018, 12:03В Сосновоборском районе опрокинулась «ГАЗель»
05 декабря 2018, 11:33В Пензенской области отремонтируют спортзалы 12 сельских школ
05 декабря 2018, 11:02Переименование аэропорта Пензы эксперты обсудят отдельно
05 декабря 2018, 10:32В селе Большая Елань построят модульную котельную
05 декабря 2018, 10:31Решения съезда ЕР сформируют с учетом мнения регионов - Лидин
05 декабря 2018, 10:01В Пензе молодых медиков посвятят в профессию
05 декабря 2018, 09:31В Пензенской области за два часа сгорело два дома