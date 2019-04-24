Пензенские школьники посетили спортивный мотоклуб «Сура»

На базе спортивного мотоклуба «Сура» прошел открытый урок для школьников. Гостями стали ученики второго класса школы №47. Детям рассказали об особенностях этого вида спорта, познакомили с тренерским штабом и, конечно, с мототехникой.

В 2018 году гонщики спортивного клуба показали лучший результат в нескольких соревнованиях, в разных классах байков, став восьмикратными чемпионами России. Сформировавшаяся команда постоянно пополняется: в свою спортивную семью сегодня готовы принять несколько новичков разного возраста.

«Набор идет с пяти с половиной лет - это класс мотоциклов 50 кубических сантиметров. Дальше все зависит от подготовленности гонщика, выводим на соревнования, где оцениваем уровень его мастерства», - рассказал механик спортивного клуба «Сура» Сергей Дергунов.

Как говорят гонщики, кататься на мотоцикле может каждый, а вот достигать высоких целей и становится лучшим - лишь единицы. Для того, чтобы ряды профессионалов пополнялись как можно чаще, новичков тщательно готовят, с ними проводят не менее трех тренировок в неделю для группы младшего возраста, и от пяти до шести - для старшей.

«Тренировки начинаются с разминки, чтобы свести возможные травмы к минимуму. Потом садимся на мотоциклы, перемещаемся на подготовленную трассу. На ней ездим по определенным участкам, исправляем ошибки», - сказал тренер спортивного клуба «Сура» Денис Дергунов.

Чтобы почувствовать себя настоящим мотоциклистом, ребятам разрешили не только осмотреть мотоциклы и сфотографироваться с ними. В конце встречи школьников прокатили по трассе.