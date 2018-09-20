Пензенские школьники посетили духовную семинарию

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20 сентября 2018, 19:57Образование
Представители общественного совета при УМВД по Пензенской области устроили для школьников экскурсию в Пензенскую духовную семинарию. Там побывали учащиеся школы имени Лермонтова в рамках проекта «Десятилетия детства».
Познавательная экскурсия началась сразу, еще на входе. Приглашающая сторона приготовила для детей много интересных фактов из истории духовной семинарии.
Например, что из нее вышло очень много знаменитых людей - историк Василий Ключевский, хирург Николай Бурденко, композитор Александр Архангельский и другие. Кроме того, школьники сделали открытие, узнав, что Пензенская духовная семинария - старейшее учебное заведение города. Много новой информации пошло на пользу, мозг стал работать активнее и со временем ребята проголодались. И подкрепились там же, в местной трапезной. После этого им показали библиотеку и книгохранилище, в котором хранится более 20 тысяч книг.
Особую атмосферу гости почувствовали на втором этаже семинарии. Там открыт свой, семинарский храм, в котором регулярно проводятся богослужения. Там же они увидели, как устроены учебные кабинеты. В каждом, кроме парт и доски, есть кафедры, перед которыми встают докладчики во время выступления.
«Детям, которые посетили семинарию, очень понравилось общаться с духовными лицами, они вели себя активно, задавали вопросы», - рассказала инспектор ПДН по Пензенскому району Анна Князева.
«Мы хотели, в первую очередь, рассказать, что студенты духовной семинарии мало чем отличаются по возрасту от пришедших школьников, но они избрали путь служения Богу. Поэтому надеемся, что это будет некой профилактической мерой для тех, кто где-то оступился и потерял нравственные ориентиры», - сказал первый проректор ПДС, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Николай Грошев.
Это была первая подобная экскурсия школьников в духовное учебное заведение. Члены общественного совета надеются, что не последняя.
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