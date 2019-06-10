Пензенские школьники посетили «Академию роботов»

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10 июня 2019, 19:14Образование
Школьников и студентов, которым интересно научно-техническое творчество, пригласили в «Академию роботов». Фестиваль, который объединил несколько площадок, где можно было не только узнать теорию, но и попрактиковаться в управлении дронами, организовали впервые - на территории кампуса Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства.
Пока одни школьники справлялись с первым в их жизни полетом дрона, другие осваивали авиасимулятор, но это была не просто игра, а практика в управлении беспилотных систем. В мир технического прогресса погрузились и те, кому предстояло самостоятельно собрать робота.
«Пытаюсь собрать модель по образцу, который мне предоставили. Пока не очень получается, но мы стараемся сделать что-то интересное. Это может пригодиться потом в быту и профессии, конечно, если захочу поступать в какой-нибудь технологический вуз», - сказала ученица школы №58 Полина Попова.
Фестиваль «Академия роботов» объединил несколько направлений. Школьники и студенты научились управлять гоночной автомоделью, профессиональным самолетом, летающим роботом и дроном. Участники познакомились с перспективными разработками беспилотников.
По словам организаторов фестиваля, сборка роботов - это уже не будущее, а настоящее.
«Открыта новая специальность «Беспилотные авиационные системы». Сейчас это востребовано, нужно много специалистов, чтобы контролировать, как и сколько у нас земельных участков используется», - рассказал председатель студенческого научного общества ПГУАС Илья Асташкин.
На выставке представили не только летательные, но и наземные приборы, которые используют при составлении топографических планов. В наше время для изучения местности их используют уже не так часто, как дроны.
«Когда беспилотники не могут охватить отдельные участки местности из-за облачности, затемненности, зелени, используется наземная съемка», - сказал заведующий кафедрой землеустройства и геодезии ПГУАС Тагир Хаметов.
Участникам фестиваля также объяснили правила образовательной игры, которая позволяет изучить теоретическую часть робототехники и в итоге самостоятельно собрать робота.
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