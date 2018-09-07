Пензенские школьники помогли парку Белинского с уборкой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 сентября 2018, 12:47Общество
Пензенские школьники помогли сделать город чище. В рамках акции "Мы -посланники добра" (0+) воспитанники Центра образования провели уборку мусора в парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского. Причем наводить порядок на территории одного из любимых мест отдыха горожан помогали ребята разных возрастов.
Листья, обертки от конфет и не только убрали с газонов парка. Под руководством своих преподавателей воспитанники пензенского Центра образования вооружившись граблями и мешками для мусора навели порядок на одной из аллей. Решение провести уборку приняли сами школьники на совете старшеклассников.
«Мы захотели присоединиться к тому огромному количеству ребят и взрослых, которые дарят добро бескорыстно. Отрадно, что, прежде всего, это исходило от ребят. Мы захотели стать частью волонтерского движения», - рассказала Инна Орлова, директор Пензенского центра образования.
Ежегодно состав учеников Центра образования почти полностью обновляется, поэтому для большинства участие в экологической акции - в новинку. Те же, кто не в первый раз помогает наводить порядок в городе, привели своих друзей.
Эта экологическая акция - не единичная. Центр образования заключил с парком договор, согласно которому школьники будут регулярно помогать поддерживать в городской зоне отдыха чистоту. Кроме того, на следующей неделе волонтеры проведут для своих сверстников из Первомайского района квест-игру (0+). Предполагается, что такие акции станут ежемесячными.
09 сентября 2018, 12:47Пензенские школьники помогли парку Белинского с уборкой
09 сентября 2018, 12:29В Пензе двор на ул. Глазунова превратился в огромную помойку
09 сентября 2018, 12:20В Пензе ремонт по программе БКД завершат к 1 октября
07 сентября 2018, 21:04В Пензе фестиваль «Улитка» открылся постановкой по пьесе «Чехова»
07 сентября 2018, 20:30Для пензенских школьников организовали квест на знание ПДД
07 сентября 2018, 19:56В Пензенской области двое мужчин получили травмы на производстве
07 сентября 2018, 19:41Голодяев прокомментировал нежелание школьников идти в 10-11 классы
07 сентября 2018, 19:38В Пензе планируют повысить престиж профессии лесничего