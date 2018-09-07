Пензенские школьники помогли парку Белинского с уборкой

Пензенские школьники помогли сделать город чище. В рамках акции "Мы -посланники добра" (0+) воспитанники Центра образования провели уборку мусора в парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского. Причем наводить порядок на территории одного из любимых мест отдыха горожан помогали ребята разных возрастов.

Листья, обертки от конфет и не только убрали с газонов парка. Под руководством своих преподавателей воспитанники пензенского Центра образования вооружившись граблями и мешками для мусора навели порядок на одной из аллей. Решение провести уборку приняли сами школьники на совете старшеклассников.

«Мы захотели присоединиться к тому огромному количеству ребят и взрослых, которые дарят добро бескорыстно. Отрадно, что, прежде всего, это исходило от ребят. Мы захотели стать частью волонтерского движения», - рассказала Инна Орлова, директор Пензенского центра образования.

Ежегодно состав учеников Центра образования почти полностью обновляется, поэтому для большинства участие в экологической акции - в новинку. Те же, кто не в первый раз помогает наводить порядок в городе, привели своих друзей.

Эта экологическая акция - не единичная. Центр образования заключил с парком договор, согласно которому школьники будут регулярно помогать поддерживать в городской зоне отдыха чистоту. Кроме того, на следующей неделе волонтеры проведут для своих сверстников из Первомайского района квест-игру (0+). Предполагается, что такие акции станут ежемесячными.