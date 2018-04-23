Пензенские школьники поделились впечатлениями от вахты на «Посту №1»

У Монумента воинской и трудовой славы пензенцев выставили караулы школьников. Учащиеся присоединились к акции «Вахта памяти». По традиции одними из первых у Вечного огня дежурство начали кадеты из школы №30.

При видимом отсутствии действий вахта на «Посту №1» - это поступок. Сменяя друг друга, караулы по пять человек будут хранить молчание у Вечного огня до 11 мая.

Чеканить шаг и сохранять выносливость, ребята учились целую неделю. Кадетов из пензенской школы №30 сменяют юнармейцы. Первые впечатления ребятам сформулировать сложно. Часовые признаются, что во время караула размышляли о воевавших предках, о Родине, чувствовали ответственность, скорбь и гордость.

«Впечатления - во-первых, адреналин, во-вторых, - чувство ответственности перед Родиной. Стоим в честь погибших, которые отдали жизни за будущие поколения. Мы несем эту вахту каждый год, не всегда легко: в 2017-м, например, в это время шел дождь», - рассказал кадет школы №30 Пензы Даниил Зорькин.

Традиции вахты у «Поста №1» перед Днем Победы - много десятков лет. Некоторые педагоги, которые привели своих воспитанников, когда-то и сами стояли в карауле.

Стать караульным у Вечного огня могут только лучшие ученики городских школ. Ежегодно в акции участвуют около 250 подростков.