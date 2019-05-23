23 мая 2019, 17:08Образование

Пензенские школьники поделились в Сети фото и видео с Последнего звонка

В Пензе 23 мая состоялся Последний звонок. Ученики в соцсетях опубликовали фото и видео с праздника.

Снимки и ролики школьники разместили в Instagram и во «ВКонтакте».

 

Напомним, в этом году в Пензенской области школу окончат 11400 девятиклассников и 5500 одиннадцатиклассников. 24 мая ученики будут сдавать первый экзамен – иностранный язык. Лучших выпускников будут чествовать 19 июня — именно в этот день пройдет Губернаторский бал медалистов. Выпускной в 2019 году состоится 21 июня, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/p/Bxy--8IHh1T/

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