Пензенские школьники поделились в Сети фото и видео с Последнего звонка

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23 мая 2019, 17:08Образование
В Пензе 23 мая состоялся Последний звонок. Ученики в соцсетях опубликовали фото и видео с праздника.
Снимки и ролики школьники разместили в Instagram и во «ВКонтакте».
Напомним, в этом году в Пензенской области школу окончат 11400 девятиклассников и 5500 одиннадцатиклассников. 24 мая ученики будут сдавать первый экзамен – иностранный язык. Лучших выпускников будут чествовать 19 июня — именно в этот день пройдет Губернаторский бал медалистов. Выпускной в 2019 году состоится 21 июня, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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