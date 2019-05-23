Пензенские школьники поделились в Сети фото и видео с Последнего звонка

В Пензе 23 мая состоялся Последний звонок. Ученики в соцсетях опубликовали фото и видео с праздника.

Снимки и ролики школьники разместили в Instagram и во «ВКонтакте».

Напомним, в этом году в Пензенской области школу окончат 11400 девятиклассников и 5500 одиннадцатиклассников. 24 мая ученики будут сдавать первый экзамен – иностранный язык. Лучших выпускников будут чествовать 19 июня — именно в этот день пройдет Губернаторский бал медалистов. Выпускной в 2019 году состоится 21 июня, пишет ИА «Пенза-Пресс».