Пензенские школьники побывали в роли пожарных

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08 июня 2017, 14:40Общество
Воспитанники пензенской лингвистической гимназии №6 побывали в роли настоящих пожарных.
Акцию «Скажи пожарам нет» сотрудники Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) и специализированной пожарно-спасательной части провели в игровой форме. Ребята примеряли боевую одежду и снаряжение, тушили условное возгорание при помощи огнетушителя, соревновались в знании правил пожарной безопасности.
По окончании акции мальчишкам и девчонкам вручили памятки и календари с правилами пожарной безопасности, а также подарки от пензенского отделения ВДПО.
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