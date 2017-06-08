08 июня 2017, 14:40Общество Пензенские школьники побывали в роли пожарных Воспитанники пензенской лингвистической гимназии №6 побывали в роли настоящих пожарных.

Акцию «Скажи пожарам нет» сотрудники Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) и специализированной пожарно-спасательной части провели в игровой форме. Ребята примеряли боевую одежду и снаряжение, тушили условное возгорание при помощи огнетушителя, соревновались в знании правил пожарной безопасности.

По окончании акции мальчишкам и девчонкам вручили памятки и календари с правилами пожарной безопасности, а также подарки от пензенского отделения ВДПО.

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