Пензенские школьники побывали в экспедиции на закрытых островах

Пензенские юнармейцы впервые побывали на закрытых островах. Они стали участниками поездки, организованной Экспедиционным центром Министерства обороны России. Пензенцы посетили острова в Финском заливе, где во время Великой Отечественной войны шли бои.

«Жемчужина Финского залива» и «Белое пятно на карте России». Так называют закрытый и забытый остров Гогланд. Закрытый - потому что он находится в пограничной зоне, в 180-ти километрах к Западу от Санкт-Петербурга, в 55-ти километрах от побережья Эстонии. Забытый - потому что сейчас этот остров практически не заселен и не исследован современными российскими учеными, так же как и остров Большой Тютерс. В годы Великой Отечественной там шли ожесточенные бои. Немецкие самолеты сбросили на острова тысячи бомб. Следы войны до сих пор не стерты временем. Все это увидели участники военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юные пензенцы побывали там впервые.

«Такая возможность мало кому предоставляется. Я очень много узнал о советских солдатах, их героизме и решимости. Они бились до конца и при захвате, и при обороне этого острова», - сказал участник экспедиции Никита Вдовин.

«Вокруг острова были огромные бомбы и воронки от них, мы были в шоке, когда увидели это», - рассказал участник экспедиции Дмитрий Ерошин.

Экспедицию организовал Экспедиционный центр Минобороны России. От Пензенской области вместе с руководителем Дмитрием Давыдовым в поездку отправились восемь ребят - 11-17 лет. Помимо экскурсии по островам, для них провели веревочные курсы и горную подготовку. Кроме того, они прослушали лекции по основам водолазного дела от специалистов Центра подводных исследований Русского географического общества, а специалисты Минобороны рассказали пензенцам о проведении минно-взрывных операций.

«Увидели необычные экспонаты времен войны, посетили маяки, забирались на высоты, откуда практически видна Эстония», - рассказал Дмитрий Давыдов.

На закрытых островах пензенцы пробыли десять дней. По итогам экспедиции все ребята получили сертификаты участников от Министерства обороны России. Теперь у армейцев по плану - осенние сборы.