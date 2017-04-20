20 апреля 2017, 19:27Образование Школьники разработали экскурсии по Пензе Загадки пензенских улиц, истории городских памятников и старинных зданий. Школьники раскрыли секреты прошлого сурской столицы, чтобы побороться за звание лучшего юного гида региона. В Пензе прошел конкурс на самую интересную экскурсию.

Провести экскурсии по памятным местам Пензы, не выходя на улицу, - задача не из легких. К тому же, нужно показать не только знания истории родного края, но и ораторское мастерство, и даже артистизм. Иными словами, полностью вжиться в роль профессионального гида. Для этого школьникам предстояло выбрать одну или несколько городских улиц, рассказать связанные с ними истории и развеять самые загадочные мифы.



«На улице Володарского есть памятник даме с собачкой, многие считают, что это по произведению Антона Павловича Чехова, но на самом деле к произведению великого писателя это не имеет никакого отношения. Этот памятник посвящен всем жительницам Пензы», - рассказал ученик 10 класса школы №12 г. Пензы Дмитрий Кафтасьев.



Улица Володарского стала самой популярной среди участников. Анастасия Керенская считает ее театральным центром города.



«Я выбрала улицу Володарского, потому что она связана с театральным деятелем Всеволодом Мейерхольдом. Я сама очень люблю театр, занимаюсь в театральной студии, буквально вот во вторник было подведение итогов Сурской весны - театрального фестиваля, в котором мы принимали участие, поэтому, естественно, я хотела выбрать улицу, которая была интересна лично мне», - поделилась ученица 10 класса школы № 9 г. Каменки Анастасия Керенская.

За звание лучшего краеведа борются семь десятиклассников. Все они принимали участие в интеллектуальной игре «Умники и умницы», прошли два отборочных этапа, но не вышли в финал.



«Тематика игры «Умницы и умники» связана с творчеством Михаила Лермонтова, с его эпохой, с историческими моментами того времени. Так как его имя тесно связано с историей Пензенского края, то мы посчитали, что будет целесообразной и тематика экскурсий именно с такими историческими местами города Пензы», - сказала начальник управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей министерства образования Пензенской области Елена Мельникова.



Победители и призеры конкурса получат дипломы, но самое главное - льготы при поступлении в пензенский госуниверситет на гуманитарные специальности. Тем, кто займет первое место, обещают десять дополнительных баллов. За второе и третье места - по пять баллов.

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