Пензенские школьники поборются за выход в финал игры «Умницы и умники»

29 пензенских школьников готовятся к финалу областной игры «Умники и умницы» (0+). В 2018 году ее тема - «Отечественная война 1812 года в исторической литературе и искусстве». Побороться есть за что: победитель примет участие в телевизионной олимпиаде на федеральном канале. Готовят знатоков преподаватели ПГУ и Института регионального развития.

Умницы и умники со всей Пензенской области, в ожидании последней проверки знаний перед финалом региональной игры. Максим Самсонкин - опытный игрок. В 2017-м парень без проблем дошел до финала интеллектуального поединка. Самое тяжелое, по словам десятиклассника, - настроить себя на рабочий лад.

«Эти игры помогают развиваться не только умственно, но еще познать культуру страны, что, я считаю, необходимо каждому человеку», - сказал он.

В шаге от финала - 29 школьников. Перед интеллектуальным испытанием их ждут лекции преподавателей ПГУ, института регионального развития и последние рекомендации перед играми.

«Они послушают преподавателей, которые прочитают им лекции по заявленной теме. Она прекрасно представлена в историографии, литературе, живописи, архитектуре и искусстве», - рассказала директор Центра гуманитарного образования Пензенской области Елена Фирсова.

Демонстрировать знания по теме школьники будут не только отвечая на вопросы. Им предстоит подготовить краткое устное выступление по одному из пяти заявленных направлений, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года.

«Тема, конечно, сложная, но не совсем специфичная, на мой взгляд. Потому что она затрагивается во многих олимпиадах и соревнованиях, является одной из основополагающих в отечественной истории. Готовиться к ней довольно сложно, материал объемный, приходится много читать», - отметила ученица лингвистической гимназии №6 Ирина Никитина.

По итогам последней отборочной игры среди пензенских умниц и умников выберут девять человек. Именно они будут выступать на дорожках в финале интеллектуального поединка, который состоится 22 мая. Остальные участники войдут в число теоретиков.