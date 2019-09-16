Пензенские школьники поборются за 500 тысяч рублей

В Пензе по инициативе губернатора Ивана Белозерцева состоится первая областная военно-спортивная игра «Сурский рубеж» (0+). Главный приз - 500 тысяч рублей. Она станет отборочным этапом на всероссийские соревнования (0+).

До старта игр, которые пройдет на базе детского оздоровительного лагеря «Юность», остаются считанные дни. Они начнутся 18 сентября. Участниками состязаний станут свыше 200 школьников со всей области.

«В региональном этапе примут участие 33 команды. 29 - из муниципальных районов и четыре - из Пензы, так как в областном центре больше всего школьников. Все являются победителями и призерами муниципальных этапов», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В каждой команде будет по восемь человек, семь из которых - школьники. Обязательным условием является наличие двух девушек и одного педагога. Участникам предстоит продемонстрировать навыки военно-спортивной подготовки, оказания первой медицинской помощи и ориентирования на местности. Всего необходимо будет преодолеть девять этапов в течение четырех дней.

«В этап включили разведывательный рейд, современные методы организации бивачной жизни [неустроенная, неоседлая] и засадных действий. Для того, чтобы ребятам игра максимально запомнилась», - сказал главный судья военно-спортивных игр «Сурский рубеж» Вячеслав Старшев.

Команда-победительница получит сертификат на сумму 500 тысяч рублей, за второе место - 300, а за третье - 200. Всем участникам игры подарят памятные значки «Сурский рубеж», специально изготовленные для состязаний.