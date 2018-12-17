17 декабря 2018, 16:38Образование

Пензенские школьники победили в международном конкурсе

В Санкт-Петербурге прошел международный конкурс детских инженерных команд «Кванториада-2018». В нем приняли участие пензенские школьники.

Всего в заочном туре конкурса приняли участие 394 команды из 63 регионов Российской Федерации и 8 стран, в финал вышли 74, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В числе финалистов оказались команды детского технопарка «Кванториум НЭЛ» «VIINELteam» с проектом «Микробный топливный элемент», и «Martlet Team» с проектом «Электронный поводырь».

По итогам соревнований команда «VIINELteam» стала победителем в своей категории. Вторую пензенскую команду отметили призом молодежного жюри, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
просмотров 106
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/127240/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ