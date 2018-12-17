Пензенские школьники победили в международном конкурсе

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17 декабря 2018, 16:38Образование
В Санкт-Петербурге прошел международный конкурс детских инженерных команд «Кванториада-2018». В нем приняли участие пензенские школьники.
Всего в заочном туре конкурса приняли участие 394 команды из 63 регионов Российской Федерации и 8 стран, в финал вышли 74, сообщает пресс-центр регионального правительства.
В числе финалистов оказались команды детского технопарка «Кванториум НЭЛ» «VIINELteam» с проектом «Микробный топливный элемент», и «Martlet Team» с проектом «Электронный поводырь».
По итогам соревнований команда «VIINELteam» стала победителем в своей категории. Вторую пензенскую команду отметили призом молодежного жюри, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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