Пензенские школьники пересдали ГИА по русскому языку

В Пензенской области стартовал осенний период пересдачи Государственной итоговой аттестации по основным предметам. 4 сентября девятиклассники выполняли задания по русскому языку. В школе №9 Пензы свои знания подтверждали 50 старшеклассников.

Осеннюю волну пересдач первым открыл русский язык. Экзамен не отличается от того, который проходит в основной период. Девятиклассники должны были выполнить 12 тестовых заданий, написать изложение и сочинение. Чтобы получить аттестацию, ребятам было необходимо набрать 15 из 39 баллов.

«Экзамен идет 3 часа 55 минут, они могут пользоваться только орфографическим словарем, больше никаких дополнительных материалов не требуется, только свои знания», - рассказала руководитель пункта проведения экзаменов №9 Ольга Рязанцева.

Сентябрьская пересдача - последний шанс получить аттестат об основном общем образовании в 2018 году. Если и после трех попыток удача так и не улыбнется школьнику, его оставят на второй год.

Второй основной экзамен по математике пройдет 7 сентября. С начала следующей недели стартует волна пересдачи ГИА по дополнительным предметам.