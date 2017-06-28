28 июня 2017, 19:25Общество Пензенские школьники ознакомились с экспозицией морского собрания Пензенские школьники посетили музей «Пензенского морского собрания». Воспитанники городского лагеря при школе №67 познакомились с историей российского флота, рассмотрели модели старинных и современных кораблей, а также выучили корабельные термины.

«В таком возрасте им все интересно, они впитывают, как губка, все хорошее. Поэтому, чем они больше будут знать, тем будут более образованные, им будет проще шагать по жизни. Мы также ведем такую патриотическую работу для того, чтобы кто-нибудь из этих молодых людей или девочек захочет служить в военно-морском флоте», - сказал председатель региональной общественной организации «Пензенское морское собрание» Петр Воронин.

Музей морского собрания работает 17-й год. Экспозицию формировалась несколько лет усилиями пензенских моряков. Многие из приставленных экспонатов сделаны вручную и существуют в единственном экземпляре.

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