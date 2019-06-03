В Пензе для детей организовали квест «Мы строим дом»

В Пензе впервые для детей организовали квест «Мы строим дом». Пятиклассники поучаствовали в спортивных и творческих конкурсах. По мнению организаторов благотворительного фонда «Караван добрых дел» и регионального министерства здравоохранения, новый проект «Школы материнства» формирует здоровый образ жизни и призван сохранить семейные ценности.

Квест для учеников пятых классов школы имени Лермонтова в селе Засечном стартовал с общей зарядки. Туда с развлекательной программой приехали волонтеры благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел», студенты пензенского базового медицинского колледжа и специалисты лечебных учреждений. Новый проект реализуют в рамках «Школы материнства».

«Мы решили, что география должна расширяться и нужно больше проектов в рамках «Школы материнства», новый называется «Мы строим дом». Он нацелен не на семью в целом, а на детей», - рассказала руководитель фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова.

Квест «Мы строим дом» - первый в рамках школы проект для детей. А полезные консультации многодетные семьи, будущие мамы и женщины, которые уже воспитывают малышей, получают на протяжении года в поликлиниках города и в районах.

«Обсуждают поведение мамы во время беременности, родов, как правильно себя вести, как заниматься с новорожденным - пеленание, зарядка, обработка носа, глаз. Зачастую мамы не предают этому значения, а гигиена начинается именно с младенчества», - сказала педиатр пензенской районной больницы Ольга Фролкина.

Школьникам не читали лекции, а предложили разделиться на пять команд, чтобы с помощью красок, карандашей и других подручных материалов соорудить дом своей мечты - пока детской, поэтому необычных идей было хоть отбавляй.

Каждая команда представила свой собственный дом и все участники квеста, а это свыше 100 человек, получили сладкие призы.