Пензенские школьники написали олимпиаду по обществознанию

В Пензе прошла открытая областная олимпиада по обществознанию памяти Василия Ключевского. Организатором выступил коллектив школы №28, которая два года носит имя великого историка. Такое интеллектуальное состязание проводят уже девятый год подряд, и каждый раз количество участников растет. Задания выполняли почти 500 школьников, причем не только из Пензы.

Олимпиада по обществознанию памяти Ключевского - это проверка знаний сразу по нескольким дисциплинам - истории, социологии, политологии, экономики, краеведению и даже философии. Чтобы получить хороший результат, нужно не просто ориентироваться в датах и владеть теорией. Необходимо уметь анализировать. Задания олимпиады составляли педагоги школы №28, а также преподаватели Пензенского госуниверситета.

«Приходится, конечно, проявлять чудеса изобретательности, потому что вопросы должны быть не просто на знание предмета. Обществознание - это очень емкая дисциплина, которая включает в себя разные, иногда противоположные сферы жизнедеятельности общества», - отметила декан историко-филологического факультета ПГУ Ольга Сухова.

Вопросы олимпиады разделены на две возрастные группы. Ученики восьмых и девятых классов должны выполнить десять заданий за два часа. У старшеклассников - восемь более сложных заданий и на полчаса больше времени.

Для будущих выпускников победа в олимпиаде - дополнительный бонус при поступлении в вуз.

«Мне это интересно и, конечно, хочется, чтобы это пошло в портфолио, потому что планирую идти по гуманитарному направлению», - призналась участница олимпиады Екатерина Борискина.

В этом раз участниками интеллектуального состязания стали более 450 школьников. Это почти в два раза больше, чем в 2018-м.

«Эти же работы пишут дети в Кузнецке. Также, по собственному желанию, принимают участие школьники из Мокшана, Каменки, Заречного и Засечного», - рассказал директор школы №28 Алексей Мирясов.

Результаты олимпиады будут известны в феврале. Списки победителей и призеров разместят на официальном сайте школы и Пензенского госуниверситета.