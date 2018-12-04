Пензенские школьники написали олимпиаду по экономике

В Пензе прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике. В ней приняли участие более 80 ребят, большинство из которых - воспитанники городского финансово-экономического лицея №29. Там и проходило испытание.

Определить соотношение спроса и предложения, рост цен, величину импорта, экспорта и уровень безработицы. Участники олимпиады любят решать такие задачи больше, чем писать диктанты по русскому языку или бегать на физкультуре.

«Олимпиада помогает ребятам найти себя, определиться с направлением в науке, ну и, конечно, это учитывается при поступлении в вузе, формировании портфолио», - сказала заведующая кафедрой «Экономическая теория и международные отношения» ПГУ Лилия Рожкова.

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие дети с 7 по 11 классы. За час им предложили выбрать варианты ответов на 20 вопросов, а также написать аналитическую часть испытания. В аудиториях все строго, как на ЕГЭ: конечно же, без телефонов, калькуляторов, на партах разрешено оставить только черновик и ручку. Бланки с заданиями раздают за пять минут до начала теста. По словам организаторов, уровень подготовки у детей растет с каждым годом. Это связано с тем, что становится больше школьников, которые хотят получить экономическую профессию. В пензенском лицее №29 таких много, а этот предмет преподают с пятого класса.

«Стала интересоваться экономикой, в первую очередь, благодаря родителям: мама работает в банке, а папа - предприниматель, он сказал, что, возможно, передаст мне дело, и я хочу, чтобы оно дальше развивалось», - рассказала учащаяся 11 класса финансово-экономического лицея №29 Пензы Полина Козлова.

«Начал рассматривать профессии, когда учился в начальной школе, тогда мне и приглянулась экономика», - признался учащийся седьмого класса финансово-экономического лицея №29 Дмитрий Карпов.

Школьники, показавшие лучшие результаты, будут участвовать в региональном этапе. Он пройдет в начале 2019 года (12+).