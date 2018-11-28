Пензенские школьники написали городскую олимпиаду по географии

Узнать столицу страны по очертаниям границ, определить масштаб карты, вычислить перепады высот в горной местности. Эти и многие другие задания 28 ноября решали более сотни пензенских школьников. На базе школы №63 прошел муниципальный этап олимпиады по географии.

Всего в испытании приняли участие 109 детей с 7 по 11 классы практически из всех школ областного центра. Каждый из участников сначала прошел через школьный этап олимпиады. Все задания делятся на две части - тестовый и аналитический туры. В последнем проверяются не только теоретические знания учеников, но и умение анализировать и прогнозировать развитие каких-либо событий на территории России и мира.

«Там разные вопросы, могут быть про заповедники, исследователей и путешественников. Это очень занятная наука, думаю, что найду ей применение в будущей профессии», - сказал ученик школы №20 Алексей Вздоров.

«Каждый год - разные задания, поэтому невозможно предугадать вопросы. В 2018 году школьный этап был довольно-таки сложным. Готовлюсь каждый день. Начиная с пятого класса, география - это мой любимый предмет, иногда даже в ущерб другим», - призналась ученица десятого класса школы №11 Анастасия Варламова.

Большинство олимпиадников планируют в будущем связать свою жизнь с географией. 13-летний Артем Доброхотов определился с профессией еще в первом классе. Он хочет стать геоинженером. Сейчас учится в седьмом, а задания олимпиады решил выполнить для восьмого класса.

«Начал увлекаться этим предметом в третьем классе, а в шестом впервые принял участие в городской олимпиаде, не думал, что получится что-то выиграть или стать призером», - рассказал он.

По словам организаторов, у детей с каждым годом растет интерес к изучению географии, как и уровень подготовки к олимпиаде. Об этом свидетельствует рост процента выполненных заданий. Конечно, в этом есть и заслуга преподавателей.

«Некоторые учителя берут за основу в подготовке ребят задания прошлых лет, другие - работают с материалом, который не имеет отношения к олимпиадам, но связаны с развитием творческих способностей детей. В любом, случае, когда учитель видит одаренного ребенка, его сильные стороны, он находит к нему индивидуальный подход», - отметила председатель предметной комиссии, доцент кафедры «География» ПГУ Юлия Качалина.

Школьники, показавшие лучшие результаты на этой олимпиаде, будут участвовать в региональном этапе. Он пройдет 18 февраля (6+).