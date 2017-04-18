18 апреля 2017, 19:16Образование Пензенские школьники начали писать всероссийские проверочные работы В школах Пензенской области стартовали всероссийские проверочные работы. Все задания разделены на несколько блоков. Школьникам предстоит написать тесты и диктанты по русскому языку, выполнить задания по математике, истории и биологии. Впервые в 2017 году знания проверяют не только у четвероклассников, но и у пятиклашек.

«Не страшно совершенно, потому что я уже много таких работ писал», - признался ученик пятого класса гимназии №4 г. Пензы Вадим Ватолин.



Перед началом проверочной работы ребята совсем не волнуются и пометка «всероссийская» их не смущает. Пятиклассникам из гимназии №4, как и из других школ по всей стране, предстоит выполнить задание по русскому языку.



«Самое сложное, мне кажется, - фонетический и морфологический разборы, потому что в фонетическом надо звуки, буквы, слова делить, в морфологическом надо выделять постоянные признаки, ставить в начальную форму», - сказала ученица пятого класса гимназии №4 г. Пензы Мария Терешина.

Всего выполнить нужно 12 заданий, на это дается ровно час. Проверочные работы - одинаковые по всей России. Это позволит сравнить уровень знаний школьников и качество работы педагогов по регионам.



«Специально мы к этой работе не готовились, был только один урок-консультация, чтобы немножко все вспомнить и систематизировать. В принципе, мы просто выполняли программу по русскому языку и все», - рассказала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 4 г. Пензы Валерия Вишненкова.



Такую проверочную работу пятиклассники пишут только с 2017 года. Раньше они были исключительно для учеников четвертых классов.



«Это не плохо, что пятый класс добавился. Всероссийские проверочные работы проводятся для того, чтобы определить это единое образовательное пространство по разным программам, но чтобы база, которую получают ребята, у всех была одна», - сказала заместитель директора гимназии № 4 г.Пензы Ирина Висютина.

Результаты школьников Министерство образования России рекомендует не учитывать при выставлении годовых отметок. Следующий этап проверочных работ пройдет 20 апреля - пятиклассники проверят свои знания по математике.

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