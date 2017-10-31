31 октября 2017, 19:22Образование Пензенские школьники на каникулах обретают навыки поисковой работы Разжечь костер без спичек, ориентироваться на местности, работать с металлоискателем - это и не только изучают старшеклассники из Пензы. На базе лагеря «Юность» в осенние каникулы открылась Школа юного поисковика. В течение четырех дней ребята будут приобретать навыки, которые необходимы в поисковой деятельности.

Им не страшны ни леса, ни болота. Жара, мороз, снег и дождь не помешают продолжить путь. Первое, чему учат новоиспеченных поисковиков, - так это приспосабливаться к любым условиям. Умение в трудной ситуации без спичек и зажигалки добыть огонь - лишним точно не будет.

Костер - чтобы согреться и приготовить еду, когда вокруг тебя только деревья, под ногами - сырая земля, а над головой - открытое небо. Во власти дикой природы бойцы поискового движения оказываются часто. Умение ориентироваться на местности - жизненно необходимый навык.

«Любой поисковик должен уметь разжигать костер, приготовить себе пищу в любых условиях, несмотря на дождь, снег, сильный ветер. Ребята несмотря на дождь смогли развести костер и вскипятить воду», - пояснил инструктор Школы юного поисковика Дмитрий Давыдов.

Пока одни учатся выживать в экстремальных условиях, другие осваивают оборудование и инструменты. Останки воинов Великой Отечественной войны, их личные вещи, предметы амуниции порой скрыты глубоко под землей. Здесь помогает главный поисковый прибор - металлоискатель.

Вылазки на природу, посиделки у костра, поиски металлических предметов - такие уроки, признаются школьники, они готовы посещать хоть каждый день, но уточняют, что для них это не игра. К деятельности поискового движения относятся серьезно.

Школа юного поисковика открылась в регионе в третий раз. Этот уникальный проект существует с 2016 года. Сейчас необходимые навыки поисковой работы приобретают 30 человек.

«Мы стараемся охватить программу, усовершенствовать ее и ввести что-то новое и интересное. Если ранее мы просто им показывали что такое эксгумация, то теперь они делают это сами. Такие школы нужны для того, чтобы подняться на новый уровень именно фиксирования поисковой работы, ее описания, детализации, детям это интересно», - рассказала руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

По завершению обучения каждый получит удостоверение поисковика. Те, кто захочет вступить в ряды отряда, продолжат работу. Сейчас школьники работают с архивными материалами, устанавливая судьбу воевавших пензенцев.

Образование

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