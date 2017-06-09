09 июня 2017, 20:33Общество Пензенские школьники могут заработать во время летних каникул Заработать во время летних каникул - такой возможностью уже воспользовались более 150 школьников. В 2017 году в Пензенской области планируют временно трудоустроить около пяти тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Стригут, метут и убирают мусор. Школьники трудятся в парке «Олимпийский» на своей первой настоящей работе. На нее нужно приходить вовремя и отвечать за качество труда. Семиклассник Володя Смирнов с обязанностями справляется на «отлично».



«Нужно следить за парком и убирать мусор, чтобы не было грязно. Я решил заработать карманные деньги и отдать их родителям. Мне родители все дают, и я им тоже захотел отдать», - поделился он.



Есть и те, кто трудятся во время каникул по настоянию родителей. Егор Еремкин с удовольствием бы играл в компьютерные игры и веселился с друзьями, но вместо этого убирает листья. Молодой человек с нетерпением ждет дня первой зарплаты.



«Хотел мотоцикл купить, но не разрешают», - признался сотрудник ПКиО «Олимпийский» Егор Еремкин.

За весну и лето в Олимпийском парке успевают поработать около 20 ребят. Они трудятся по сокращенному графику — не более 24 часов в неделю. Директор парка Светлана Дуднева считает, что для юных работников продуктивность не важна. Главное - первый опыт трудовой деятельности.



«Мы объясняем, как правильно выполнять работу. Что они выполняют нужную работу, что благодаря им наши посетители получают благоустроенный парк и отдыхают здесь. Что их работа очень важна, что они такие молодцы, что помогают себе и своим родителям и зарабатывают деньги», - рассказала она.



В 2016 году городской центр занятости временно трудоустроил около 700 подростков - это на 200 человек больше, чем в 2015-ом. С начала 2017 года 150 школьников смогли получить работу.

Помимо благоустройства школьники могут выполнять курьерские, полиграфические, мелкие ремонтные и подсобные работы.

«Родители интересуются наличием таких вакансий, обращаясь в службу занятости. В дальнейшем под своим руководством приводят ребенка к специалистам и проводят работу уже на месте. Оформляют документы», - сообщила начальник отдела маркетинга и связи с предприятиями центра занятости населения г. Пензы Юлия Захарова.

Трудовые отношения со школьниками в обязательном порядке оформляют официально. Кроме того, работодатель отвечает за жизнь и здоровье несовершеннолетнего работника.



«Если ребята привлекаются на какой-либо вид деятельности, то работодатель и тот, кто предоставляет эту работу, заключает трудовой договор, должны понимать, что нужно обеспечить безопасность трудовой занятости ребенка. То есть техника безопасности - в первую очередь. И нельзя привлекать детей на работы для совершеннолетних», - пояснила уполномоченный по правам ребенка Пензенской области Елена Столярова.



В 2017 году в Пензенской области на летний период планируется трудоустроить около пяти тысяч подростков от 14 до 18 лет. На эти цели выделено более десяти миллионов рублей из областной казны и бюджетов муниципальных образований. Помимо зарплаты каждый несовершеннолетний работник получит еще и материальную поддержку в размере чуть более 1200 рублей.

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