Пензенские школьники могут узнать результаты экзаменов на портале госуслуг

В настоящее время школьники Пензенской области сдают единый государственный экзамен и основной госэкзамен. Результаты они могут узнать на портале госуслуг.

Это можно сделать с помощью раздела «Электронная школа» в личном кабинете. Родители также могут посмотреть результаты, если данные о детях будут заполнены полностью.

В пресс-центре регионального правительства отметили, что раздел - один из самых популярных на портале и позволяет получать информацию об успеваемости, расписании и питании учеников, пишет ИА «Пенза-Пресс».