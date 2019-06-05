Пензенские школьники могут узнать результаты экзаменов на портале госуслуг

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05 июня 2019, 17:59Образование
В настоящее время школьники Пензенской области сдают единый государственный экзамен и основной госэкзамен. Результаты они могут узнать на портале госуслуг.
Это можно сделать с помощью раздела «Электронная школа» в личном кабинете. Родители также могут посмотреть результаты, если данные о детях будут заполнены полностью.
В пресс-центре регионального правительства отметили, что раздел - один из самых популярных на портале и позволяет получать информацию об успеваемости, расписании и питании учеников, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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