Пензенские школьники могут посидеть за партой Александра Самокутяева

На месте, где во время учебы сидел летчик-космонавт Александр Самокутяев, появилась памятная табличка. Ее установили в рамках проекта «Новая школа». Участники акции «Парта героя» - люди, совершившие доблестный поступок и проявившие лично мужество. С таких выдающихся личностей, как Александр Самокутяев растущее поколение пензенцев должно брать пример.

Занять почетное место за партой героя смогут ученики, которые достойно показывают себя в учебе, активно участвуют в жизни класса и школы, занимаются спортом и подают положительный пример своим товарищам.

Близнецы Александр и Игорь Шмелевы - гордость школы №56. Призеры нескольких олимпиад не планируют быть космонавтами, но уже строят большие планы на будущее. Мама Александра Самокутяева Мария Александровна рассказала школьникам, как будущий космонавт учился в школе, и пожелала успехов на выбранном пути.

«Мальчики, братья-близнецы Шмелевы очень достойные, они отличники учебы по всем предметам. Желаю всем здоровья и успехов, и детям, и взрослым. И, если будут приложены соответствующие усилия, то все получится. У каждого ребенка должен быть стрежень для того, чтобы идти намеченным путем», - сказала она.