27 октября 2017, 19:27Общество Пензенские кадеты показали навыки гражданской обороны Казаки в противогазах. Если подобная картина вам кажется странной, значит, вы никогда не видели занятия по гражданской обороне в кадетской казачьей школе. В завершение месячника ГО и ЧС кадеты пензенской школы №64 продемонстрировали навыки по гражданской обороне на практике.

Правильно надеть общевойсковой защитный комплект, противогаз, войти в очаг химической аварии, отыскать пострадавшего и эвакуировать в безопасную зону. Выполнить такие задания по силам немногим. Воспитанники кадетской школы №64 так не считают. Месячник гражданской обороны, начавшийся в городе с 4 октября, для кадетов заканчивается практическими занятиями. Под руководством специалиста из пензенского управления гражданской обороны мальчишки и девчонки раз за разом отрабатывали упражнения.

«Подготовка подрастающего поколения в рамках организации безопасности жизнедеятельности - это выполнение мероприятий по одеванию средств индивидуальной защиты, ведению поисково-спасательных и других неотложных работ, эвакуационных мероприятий в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций», - пояснил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Пензы Александр Дерябин.

И вот, группам кадетов выдали задания, защитное снаряжение было готово к использованию. Пока основные силы учеников одевали общевойсковой защитный комплект (ОЗК) для входа в зону химического заражения, передовая группа разворачивала войсковой прибор химической разведки.

Задание было выполнено, результат занятия признан удовлетворительным. Месячник гражданской обороны завершается успешно, впрочем, как признают специалисты ГО, главное не выполнение планов, а приобретение учениками полезных практических навыков. Навыков, которые, возможно, однажды помогут спасти чью-то жизнь.

Общество

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