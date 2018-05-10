Пензенские школьники и студенты пройдут тест на ВИЧ

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10 мая 2018, 17:37Общество
В преддверии Международного дня памяти умерших от СПИДа в Пензе пройдет акция (16+) для старшеклассников и студентов.
В программе мероприятия - круглый стол, квест, лекции, мастер-класс, обучающие игры и многое другое. Все будет проходить одновременно в различных аудиториях Дома молодежи.
«Впервые будет использована работа с видео-кейсами. Группам молодых людей предложат различные ситуации, связанные с проблемами ВИЧ-инфекции. Просмотр видеосюжетов позволит погрузиться в конкретную атмосферу, после чего можно будет обсудить происходящее от имени различных героев историй, сделав выводы и предложив варианты решения проблемы», - сообщает пресс-центр облправительства.
Кроме того, все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также будет анкетирование, которое проведут специалисты, оно позволит определить уровень информированности молодых людей о ВИЧ.
Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» состоится 18 мая, регистрация участников начнется в 9.00.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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