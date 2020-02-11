Пензенские школьники и студенты пишут письма ветеранам

Пенза присоединилась к всероссийской акции «Письмо ветерану» (0+). Ее суть в том, что молодое поколение, школьники и студенты, пишут послания землякам, которые защищали Родину в годы войны. Эти письма дойдут быстро, и точно не затеряются, лично фронтовикам их вручат волонтеры Победы.

Письма с фронта и на фронт сейчас - редкие семейные реликвии. Формат возрождают волонтеры Победы. Правда, в этом случае одно поколение пишет другому. В колледже пищевой промышленности подросткам рассказывают об Александре Балакшине и Викторе Пауле. Свои письма подростки тоже пишут адресно - о бесконечной благодарности, о своих прабабушках и прадедушках.

«У меня воевал прадед, его звали Гаврилин Егор Захарович, у него было восемь детей. Он вернулся с фронта, у него было много наград, очень горжусь им», - рассказала студентка Карина Марфутова.

«В морском флоте воевал прадедушка. Он вернулся с войны и продолжил трудиться на благо Родины. Был кандидатом в мастера спорта», - сказал студент пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Никита Исайкин.

Это всероссийская акция, впервые она появилась в 2016 году. Тогда формат был принципиально другим: авторы писем повествовали исключительно о том, как их семьи пережили войну. Среди тех подростков был и нынешний организатор акции в Пензе Дмитрий Шлыков.

«Мой прадед, Захаркин Филипп Васильевич, был участником советстко-финской войны и битвы за Сталинград, он получил там ранение, вернулся домой, прожил долгую и счастливую жизнь, работал бригадиром под Пензой», - рассказал он.

С 2020 года главное для организаторов - это поздравить ветеранов. Письма, которые написали 17-летние ребята, ветераны Александр Балакшин и Виктор Пауль получат 23 февраля в День защитника Отечества. Волонтеры Победы передадут их фронтовикам лично.