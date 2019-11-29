Пензенские школьники готовятся к региональному этапу «Турнира юных физиков»

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29 ноября 2019, 16:38Образование
30 ноября и 1 декабря детский технопарк «Кванториум НЭЛ» в Пензе будет принимать участников регионального отборочного этапа «Турнира юных физиков».
В соревнованиях участвуют ученики 8-11 классов пензенских и районных образовательных организаций, а также воспитанники технопарка города Воронежа. Это девять команд: «Атланты» из школы села Вертуновка Бековского района, «Домино» из Засечного, «Изобретатели» из школы имени М. Ю. Лермонтова, «Пионеры» из школы одноименного села, «Прогресс» из спасской школы № 1, «Экипаж» из гимназии «САН», «Электрон» из пензенской школы №75/62, Gymnasium-44 из пензенской гимназии № 44 и Moonlight из воронежского технопарка.
Победители будут представлять Пензенскую область на всероссийском этапе, где выберут команду для отправки на международный турнир.
Турнир будет проходить в формате лично-командного состязания. Школьникам предложат сложные исследовательские и научные задачи, решение которых нужно будет защитить, пояснили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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