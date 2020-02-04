Пензенские школьники борются за выход в суперфинал лиги «КЭС-баскет»

04 февраля 2020, 19:28Спорт
В Пензе стартовал региональный этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» (0+). Из 375 команд, которые начинали путь со школьного этапа, осталось 14 сильнейших. На кону - выход в суперфинал и возможность соперничать с лучшими командами Поволжья.
Исход поединка фаворитов сезона, команд из Заречного и Сердобска, решился незадолго до финального свистка. По накалу страстей и уровню соперников этот матч достоин суперфинала. Команда из закрытого города оказалась сильнее и вскоре поборется за бронзовую медаль турнира.
«Тренируемся пять, а иногда и шесть раз в неделю после уроков. Работали над физикой, с мячами занимались, делали подводящие управления», - рассказал капитан команды школы №222 Заречного Илья Савкин.
Во время проведения регионального этапа по традиции наградили лучшие команды области. Впервые за 12-летнюю историю турнира отметили не только победителей, но и призеров дивизионного уровня. На этот раз ребятам вручили не мячи, а баскетбольную форму.
«По условиям чемпионата, в предыдущие десять лет каждая школа-участница обеспечивалась комплектом баскетбольных мячей, а форму выдавали только победителям дивизионного этапа», - сказала консультант министерства образования Пензенской области Ирина Одинокова.
Региональный этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» продлится до 6 февраля. Из 14 команд в суперфинал выйдут четыре лучшие - две мужские и две женские. 14 февраля они поборются за право представлять регион на окружном этапе соревнований.
04 февраля 2020, 19:36В ККЗ «Пенза» отметили 81-летие региона
04 февраля 2020, 19:31Пензенские хоккеисты представят область на всероссийском турнире
04 февраля 2020, 19:28Пензенские школьники борются за выход в суперфинал лиги «КЭС-баскет»
04 февраля 2020, 19:23В Нефтянике управляйка отказывается выполнять свои обязанности
04 февраля 2020, 19:16Пензячка добивается компенсации за причинение вреда жизни и здоровью ее дочери
04 февраля 2020, 19:14Уровень заболеваемости в пензенских школах не превышает 11%
04 февраля 2020, 19:09В Пензенской области начали внедрять электронные трудовые книжки
04 февраля 2020, 19:06В Пензе стартовал фестиваль «Открытый мир библиотек»