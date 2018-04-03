Пензенские школьники борются за выход в финал конкурса «Живая классика»

Пензенские школьники участвуют в крупном литературном проекте «Живая классика» (6+). Более 100 ребят со всех районов области уже прошли школьный и муниципальный этапы. Теперь участникам осталось сделать последний рывок - достойно выступить на региональном уровне.

От участников требуется прочувствовать и прочесть отрывок из литературного произведения. Ученица седьмого класса Ангелина Уланова для выступления наизусть выучила фрагмент рассказа «О чем думает моя голова» (12+) Ирины Пивоваровой. Главная героиня произведения оказалась очень похожа на школьницу характером и манерой общения.

«Рассказ о девочке, которая способная, но ленивая, по крайней мере ей так говорят. А она пытается доказать обратное, у нее это более-менее получается», - рассказала она.

За плечами участников регионального этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» два отборочных тура: школьный и муниципальный. У ребят внушительная группа поддержки - родители. Они знают, как трудно пришлось их детям при подготовке к конкурсу.

«Очень волнуемся. Ему нравится выступать, у него есть необходимый запал, жилка. Будем надеяться, он - будущая звездочка», - поделилась мама участника регионального этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая Классика» Анастасия Кудакова.

На творческом конкурсе себя проявили больше сотни юных пензенцев. Организаторы предложили ребятам поделиться впечатлениями в специальном видеоролике. Его хронометраж должен быть не больше минуты. За это время школьник сможет не только рассказать о себе и выразить свое мнение о конкурсе, но и поделиться со сверстниками литературными предпочтениями.

«Когда ты снимаешь ролик, то хочешь показать все, что тебе интересно и важно, еще раз переосмыслить, ради чего мы это делаем ну и, наверное, задуматься, что же дальше будет», - отметила директор Центра гуманитарного образования Пензенской области Елена Фирсова.

По итогам областного этапа в финал конкурса выйдут три человека. Они получат путевки в международный детский центр «Артек». Там в мае состоится всероссийский этап (6+).