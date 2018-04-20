Пензенские школьники борются за поездку в лагерь «Гвардеец-2»

В Пензе проходят военно-патриотические сборы для допризывной молодежи под названием «Три дня в армии» (14+). 60 школьников от 14 до 16 лет претендуют на зачисление в лагерь «Гвардеец-2». Его организуют ежегодно в областном центре при поддержке полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Школьникам предстоит показать не только военные навыки, но и продемонстрировать смекалку.

«Три дня в армии» начинаются с команды. В строю - 60 школьников со всей области, цель каждого - попасть в юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-2». Ежегодно его организуют в Пензе при поддержке полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

«Это не первые мои сборы, мне очень нравится это направление. Я учусь в кадетской школе, являюсь руководителем взвода. Армия - это мое будущее», - рассказал участник военно-патриотических сборов для допризывной молодежи Максим Артемов.

Каждый прошел подготовку в кадетском классе или военно-патриотическом кружке. Организаторы подчеркивают, что на этих сборах не учатся, а проверяют знания и готовят к жизни в лагере «Гвардеец-2».

«Строевая подготовка, например, это одно из самых важных умений, оно учит работе в коллективе. Также на соревнованиях основная дисциплина - сборка-разборка оружия», - отметил специалист по работе с молодежью сектора допризывной подготовки Дома молодежи Пензенской области Константин Агапиев.

«В рамках сборов, ребята, которые были отобраны на уровне школ и муниципальных образований, представят район или город Пензенской области. Они пройдут военно-спортивную образовательную программу, в рамках которой запланированы нормы ГТО, сборка-разборка автомата, и прочие состязания, которые дадут им возможность познакомиться с программой «Гвардеец-2», - рассказал начальник управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Кроме того, ребятам предстоит проявить смекалку - сыграть в КВН и представить визитку. По итогам сборов, 40 школьников 12 июня отправятся в лагерь «Гвардеец-2».