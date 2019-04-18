Пензенские школьники борются за победу на слете юных краеведов

История родного края в рисунках, поделках, музейных экспонатах, экскурсиях по памятным местам. Представители 55 пензенских школ борются за победу в юбилейном 25 городском слете юных краеведов (0+). В 2019 году он посвящен памяти известного пензенского историка Олега Савина.

Военно-полевой телефонный аппарат «ТАИ-43» - незаменимое средство связи времен второй половины Великой отечественной войны. С современными мобильными гаджетами этот громоздкий аппарат связывает лишь одно - он предназначен для совершения звонков. Историей необычного устройства заинтересовались учащиеся школы №8. О нем ребята подробно рассказали на городском слете юных краеведов в рамках работы секции «Выставка одного экспоната».

«Экспонаты в музеях могут о многом рассказать. Изучая их историю, можно узнать о событиях и людях, которые служили в рядах советской армии. Среди образцов - полевой телефон «ТАИ-43», он привлекает внимание своей стариной», - рассказал ученик школы №8 Андрей Шипанов.

Программа юбилейного слета включает в себя работу 13 секций, таких как этнография, культурное наследие, родословие, военная история, а также конкурсы среди певцов, чтецов, фотографов и художников. Последние представили рисунки, изображающие значимые места и городские достопримечательности. Работы ребят оценивают преподаватели профильных предметов, а также сотрудники музеев.

«Это исследовательские работы по краеведению, поэтому на выставке представлены самые разные тематики», - рассказала методист детско-юношеского центра «Спутник» Зоя Лупанова.

В составе каждой школьной делегации - от 2 до 12 человек. В каждой секции жюри определит четырех победителей. Их работы будут представлены на областной конференции «Земля родная» (6+).