Пензенские школьники борются за медали турнира «Зима баскетбольная»

14 февраля 2020, 19:23Спорт
В Пензе стартовал турнир «Зима баскетбольная» (0+). В нем принимают участие мальчишки 2007 года рождения. Кроме ребят из нашего города, за медали сражаются спортсмены из Кузнецка, Самары, Тамбова и Новокуйбышевска.
Во встрече пензенских и самарских баскетболистов накал борьбы был таким, что все решалось на последних секундах. Для каждой из команд это уже не первая игра в рамках юношеского турнира «Зима баскетбольная», но каждый матч - отдельная история, поэтому мальчишки выходят на паркет, не думая о прошлых победах и поражениях.
Честь Пензы защищают сразу три команды. Противостоят хозяевам паркета юные баскетболисты из Кузнецка, Тамбова, Самары и Новокуйбышевска.
«Очень хороший турнир. Ребята сражаются, переживают, болеют. Мы очень довольны, что проводим такие соревнования и к нам стало приезжать очень много хороших команд, это способствует развитию пензенского баскетбола», - рассказал судья турнира Сергей Стулов.
Команды играют по круговой системе, поэтому мальчишки смогут проверить себя на прочность в сражении с каждым из соперников. Завершится юношеский турнир «Зима баскетбольная» 15 февраля.
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