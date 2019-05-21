Пензенские школьники благоустроили сквер в Ахунах

Ученики пензенской школы №19 приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна». Местом проведения акции был выбран сквер на пересечении улиц Коннозаводской и Школьной в микрорайоне Ахуны.

Посадка цветов - дело непростое, поэтому ребята распределили между собой обязанности. Далеко не у всех участников всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» были необходимые навыки, однако они были готовы учиться прямо на ходу.

«Так как в наше время экологии уделяется очень мало внимания, хочется помочь городу в развитии этой сферы, поэтому я решила присоединиться к субботнику», - сказала ученица школы №19 Милена Юдаева.

Волонтеры и общественники решили украсить сквер, посвященный победе в Великой Отечественной войне, расположенный на пересечении улиц Школьной и Коннозаводской. На прошлой неделе там высадили деревья. Теперь появились и цветы. Участие в акции, которую проводит всероссийское общество охраны природы, приняли около 20 учеников школы №19. К ним присоединились и активные жители Ахун.

«Полно работы. Главное пожелания - чтобы было побольше энтузиастов, но они есть, сейчас много волонтеров. Надо отдать им должное. Нам как старшему поколению все это по душе. В последнее время стараемся выставлять здесь Вахту памяти, чтобы школьники и студенты знали историю», - рассказал председатель совета общественности микрорайона Ахуны Петр Позубенков.

После всероссийского экологического субботника сквер без внимания не оставят. Поддерживать чистоту и порядок будут ученики школы №19. Кроме того, в ближайшее время в микрорайоне планируют убрать еще несколько общественных территорий.