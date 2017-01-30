Пензенские школьники 1 февраля напишут сочинение

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30 января 2017, 17:55Образование
Пензенские выпускники 1 февраля будут повторно писать итоговое сочинение или изложение.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации пресс-службы областного минобра, работы будут писать 49 школьников и молодых людей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выпускников прошлых лет. При этом 42 человека выбрали итоговое сочинение, семь - изложение.
Для выпускников 2016-2017 учебного года написание итогового сочинения или изложения является обязательным этапом сдачи экзаменов. В противном случае, их не допустят к ЕГЭ.
«Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового сочинения по местному времени размещаются на официальном информационном портале единого государственного экзамена ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), а также на официальном сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (rustest.ru). Время написания сочинения – 3 часа 55 минут», - отмечают в минобре.
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