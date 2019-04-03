Пензенские школьник защитили проекты по благоустройству города

Идеи школьников могут стать основой проектов по благоустройству, которые реализуют в Пензе. В городском центре технического обучения состоялась итоговая защита архитектурных разработок школьных команд - в рамках муниципального кластерного проекта «Продвижение». В финал вышли представители 12 школ.

Скамейки необычных форм, функциональные беседки, фонари в виде USB-флешек и фонтан с эмблемой IT. Все это хотят видеть на территории нового корпуса школы №66 ее ученики. Проект благоустройства разрабатывали с октября 2018 года. В первую очередь, учитывали направленность школы, то есть IT, и, конечно же, пожелания самих школьников.

Проект башни, которая состоит из слов «инженер» на разных языках, мечтают увидеть возле своего учебного заведения ученики инженерно-технической школы №18. Арт-объект, согласно их проекту, станет ключевой фигурой небольшого амфитеатра. По плану, башня будет около шести метров в высоту.

«Планируем расположить ее на самом большом открытом участке, чтобы люди, которые проезжают мимо или гуляют, видели наш проект», - сказала учащаяся школы №18 Мария Шведун.

12 идей от 12 пензенских школ вышли в финал конкурса муниципального кластерного проекта «Продвижение». Это не только разработки по оформлению школьных территорий, но также по благоустройству Учительского сквера и зоны отдыха в лагере «Спутник», который находится недалеко от Пензы. Учесть пожелания детей при реализации городских проектов в сфере архитектуры и строительства - инициатива мэра Виктора Кувайцева, который вошел в состав экспертной комиссии на итоговой защите.

«Мы делаем с вами одно общее дело. Очень рад, что все работы, которые вы представили, сопровождались пензенскими специалистами. Рассчитываем на ваш профессиональный потенциал, именно вам в перспективе жить и развивать город», - отметил Виктор Кувайцев.

Работы школьников оценивали также ведущие пензенские дизайнеры, архитекторы и представители образования. Среди критериев оценки - оригинальность, научный подход, качество 3D-моделей, правильность расчетов, коммерческая доступность и еще несколько десятков пунктов.

«Судя по отзывам специалистов, они заинтересованы работами ребят. Посмотрим, во что это выльется», - сказала директор центра технологического обучения Пензы Светлана Кудинова.

Эксперты огласят результаты итоговой защиты в конце апреля. Пока под вопросом, в какой степени идеи школьников смогут реализовать архитекторы при разработке городских проектов. Однако известно, что авторы лучших работ получат дипломы и полезные призы: за первое место - планшет, за второе и третье - оборудование звукового сопровождения для компьютеров.