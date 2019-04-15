Пензенские сенаторы за год потеряли почти по миллиону

Совет Федерации Федерального Собрания России опубликовал сведения о доходах сенаторов за 2018 год. Анализируем, сколько заработали Алексей Дмитриенко и Олег Мельниченко, представляющие в верхней палате парламента Пензенскую область.

По данным сайта СовФеда, сенаторы от Пензенского региона стали зарабатывать меньше. Так, доход Алексея Дмитриенко за 2018 год составил 5 484 362,64 руб., в 2017-м - 6 168 256,44 руб. Олег Мельниченко заработал в 2018 году 4 869 949,03 руб., в 2017-м – 5 881 245,78 руб.

Кроме того, в семье Дмитриенко в 2018 году зарабатывала и супруга – она принесла семейному бюджету 245 862,01 руб., это намного меньше, чем в 2017 году (1 103 282,52 руб.). В 2017-м доход был и у жены Мельниченко, она заработала тогда 57 472 руб., а их несовершеннолетний ребенок пополнил копилку еще на 9 925 руб. В этом году из декларации сенатора доходы обоих исчезли, возможно, ребенок достиг совершеннолетия и за его доходы сенатор больше не отчитывается.

Алексею Дмитриенко принадлежат несколько квартир (72,60; 99,10; 97 кв. метров), два машиноместа (25 и 12,70 кв. м) и машина BMW X5 xDrive35i. За год сенатор лишился бортового прицепа и снегоболотохода CFMOTO X8 (ТИП CF800-2). В собственности его супруги – квартира 36,60 и четверть квартиры 79,60 кв. м., в пользовании квартиры – 97 и 72,60 кв. м.. Она ездит на BMW Х3 xDrive320I.

А вот у Олега Мельниченко в собственности нет ни одной квартиры, зато в пользовании у него и его жены – земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (900 кв. м), жилой дом (156,30 кв. м), квартира (114,30 кв. м), баня (39,10 кв. м). Женщина также пользуется квартирой площадью в 53 кв. м. В 2017 году жилплощадь у семьи в собственности была: ребенку сенатора принадлежала четверть квартиры в 53 кв. м.

Судя по декларации, Олег Мельниченко и его супруга передвигаются пешком. По крайней мере, транспортных средств на них не оформлено, пишет ИА «Пенза-Пресс».